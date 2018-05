Tennisist Anett Kontaveit (WTA 26.) kohtub Rooma WTA turniiri 16 tugevama seas Venus Williamsiga (WTA 9.), keda ta kuu alul Madridis võitis.

Williams alistas äsja teises ringis 6:2, 4:6, 7:5 venelanna Jelena Vesnina (WTA 44.). Lahing kestis kaks tundi ja 12 minutit. Avaringis oli Williams vaba.

Kontaveit ise jõudis kaheksandikfinaali tänu tänasele 7:5, 7:5 võidule venelanna Svetlana Kuznetsova (WTA 39.) üle. Esimeses ringis purustas ta 6:1, 6:1 Coco Vandeweghe (WTA 16.).

Täna oli väga raske mäng aga lõpptulemusega jään siiski rahule 😊



Whoa what a tough match today! But I couldn’t be happier with the way it ended 😊