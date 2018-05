Tšehhi tennisist Karolina Pliškova (WTA 5.) läks täna Roomas täiesti endast välja ja peksis reketiga kohtuniku pukki.

Pliškova vihahoo põhjustas otsustavas setis 5:5 seisul tema kahjuks langetatud otsus. Nimelt arvas tšehhitar, et lõi võiduka punkti, kuid joonekohtunik leidis, et pall oli audis. Pukikohtunik Marta Mrozinska otsust ei parandanud ning abistavat hawkeye-tehnoloogiat väljakul lihtsalt ei olnud

Geim kulmineerus Maria Sakkari murrangu ja 7:5 setivõiduga. Kogu matš kreeklannale numbritega 3:6, 6:3, 7:5.

Pliškova mängujärgne reaktsioon (vt videot) oli tennisemaailma etiketti arvestades šokeeriv.

Another angle of this unrelenting rage and fury. #Pliskova #Seething pic.twitter.com/FFWOqYYgQF