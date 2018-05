Vanem daam pöördub apteekri poole: "Ma loodan, et teil on meditsiiniline haridus."

"Jah, ma lõpetasin meditsiinikooli."

"Kas ammu?"

"Viisteist aastat tagasi."

"Hm, ma loodan, et õppisite hästi?"

"Jaa."

"Kas õppisite provintsis või pealinnas?"

"Pealinnas."

"Noh hästi," noogutab daam, "te rahustasite mind. Andke mulle, palun, pakike vatti."