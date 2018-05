Astana meeskonna hommikune teade Tanel Kangerti Itaalia velotuuri katkestamisest osutus ennatlikuks: rattur kinnitas, et tegu oli eilse infoga ning otsustas hommikul, et teeb veel vähemalt tänase 12. etapi kaasa.

Eestlast on juba neli päeva kimbutanud kõhuhäda, mis ei lase tal normaalselt toituda. "Energiat ei ole üldse, olen kaalust kaotanud üle kahe kilo," ütles ta Delfile. "Kui täna on sama kehv tunne ja ma ei ole taastunud, siis ronin sadulast."

Pärast 9. etappi kirjutas Kangert oma Facebooki lehele: "Elu kõige raskem etapp. Öine keeramine kõhus kulmineerus varahommikuse oksendamisega. Ühegi ampsuta starti, sõidu ajal suutsin läbi raskuste süüa 4-5 riisikooki ja juua vett vaheldumisi spordijoogiga (mis hiljem sama teed välja tuli). Viimased 20km polnud isegi bensiiniaure enam alles, mille pealt vähemalt rahvafolklooris suuri tulemusi tehakse."

Medical update: Tanel Kangert quits Giro d’Italia due to illness:https://t.co/7gWJUBpRQz



