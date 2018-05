Korvpalliliiga NBA läänekonverentsi finaal on kahe mängu järel 1:1 viigis, sest Houston Rockets alistas läinud ööl kodusaalis Golden State Warriorsi tulemusega 127:105 (64:50).

Rocketsit vedasid James Harden (27 punkti, 10 lauapalli), Eric Gordon (27 p), PJ Tucker (22 p, 7 lp) ja Chris Paul (16 p, 6 rs). Warriorsi parim oli Kevin Durant, kes viskas 38 punkti.

Meeskondlik statistika (Warriors - Rockets):

James Harden tallies 27 PTS, 10 REB to fuel the @HoustonRockets Game 2 win at home! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BncezpNoBD