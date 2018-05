„Kuidas lüüa külge vene naistele?“ – kõlab nagu škets mõnest kehvemapoolsest komöödiasarjast. Kindlasti ei kõla see kui peatükk käsiraamatust, mis mõeldud tuleval kuul meie idanaabrite juurde MMile sõitvatele Argentina jalgpalluritele, treeneritele, ametnikele ning ajakirjanikele. Just seda see on.

Argentina jalgpalliliit korraldas teisipäeval kursuse. Ees ootab ju sõit Venemaale – paljude jaoks tundmatusse ja eksootilisse kohta. Loengu tarbeks valmistas kohalik vene keele õpetaja Eduardo väikese teose nimega „Vene keel ja kultuur.“

Kohaliku jalgpalliliidu poolt heakskiidetud juhised sisaldasid muuhulgas ka peatükki, kuidas Venemaal naistele külje alla ujuda. Vutiliidu ametnikud said poole kursuse pealt aru, et nad on ühtteist vussi keeranud ning rebisid kõmust nirisenud küljed käsiraamatust välja.