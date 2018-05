Balti klubikorvpalli saatus saab selgeks hiljemalt juuni lõpuks. Tõenäoline on Balti liiga kadumine - isegi kui jätkatakse, siis mitte praegusel kujul. Läti korvpalliliit on huvitatud läbirääkimistest Eesti osapoolega, et luua Eesti-Läti ühisliiga. Pisut võib selgust tuua esmaspäev, sest siis kogunevad erakorralisele koosolekule Eesti korvpalliliidu juhatuse ja korvpalli meistriliiga nõukogu liikmed. Erinevalt korvpalliliidu pressiteates kirjas olnust, kinnitas alaliidu peasekretär Keio Kuhi Õhtulehele, et praegu veel lätlastega läbirääkimisi ei peeta. "Läti on Eesti korvpalliliidule teinud ettepaneku edasist tegevust arutada. Seda teemat oleme erinevatel kohtumistel puudutanud, aga mitte juhatuse koosolekutel. Ainult juhatusel on volitus midagi otsustada. Esmaspäeval selgub, kas me astume lätlastega läbirääkimistesse või mitte," rääkis Kuhi.

Enim on Balti liiga osas ükskõiksust näidanud leedulased. Lõppenud hooajal osales Leedust vaid kolm klubi, kellest Prienai loobus poole pealt. Leedu korvpalliliiga (LKL) tegevjuht Romualdas Brazauskas on samas ametis ka Balti liigas. Tema ja LKLi presidendi Remigijus Milasiuse sõnum oli eile Vilniuses peetud koosolekul lihtne: Balti liiga kas kaob või peab oluliselt muutuma.

Milline "oluliselt muudetud kontseptsioon" Balti liiga päästa võiks, on veel vara rääkida. Koosolekult sõideti tagasi teadmisega, et kolm osapoolt arutavad teemat omakeskis. Praegu on kõige selgem nägemus on Läti alaliidul - luua tuleks Eesti-Läti ühisliiga.