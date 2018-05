Kui autoralli MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (M-Sport) sel nädalavahetusel Portugalis võidab, teeb ta ajalugu: mitte keegi pole seal varem kuus korda triumfeerinud.

Viis võitu on nii Ogier'l kui ka Soome legendil Markku Alenil.

"Muidugi meeldiks mulle väga veel üks võit noppida, aga ma ei mõtleks sellele veel," lausus Ogier WRC kodulehele. "Esimesena startimise väljakutse on vel nädalavahetusel väga suur, mistap usun, et mu võiduvõimalused on väga väikesed."



Ta lisas: "Meistrivõistluste tihedat konkurentsi arvestades on väga keeruline reedel mitte palju aega kaotada. Esimene katse ei tohiks väga hull olla, aga järgmised (eriti Ponte de Lima) on väga kuivad ja rohke lahtise kruusaga. Eelmisel aastal aitas mind reede hommikul õhuniiskus, kuid näib, et sel aastal toda abimeest pole."

100 punkti kogunud Ogier alustab Portugali rallit liidrina. Talle järgnevad Thierry Neuville 90 ja Ott Tänak 72 punktiga,.



"Kui võiduvõimalus tulenevalt stardikohast puudub, tuleb olla tark," arutles Ogier. "Oleks väga rumal anda endast 110%, sest see ei korvaks pinnasest põhjustatud kaotust. Samas oleks avariivõimalus niiviisi väga suur. Tiitlinõudleja kohta oleks see rumal lähenemine."