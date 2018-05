Jalgpallifännid sel suvel kurta küll ei tohiks. Venemaal peetava MM-i alguseni on jäänud vähem kui kuu ja augusti keskel võõrustab Lilleküla staadion UEFA Superkarika finaali, kus üks osapool on juba teada. Madridi Atletico alistas UEFA Euroopa liiga finaalis Marseille kindlalt 3-0 ja ootab oma vastast järgmisel laupäeval Kiievis mängitavast Meistrite liiga finaalist Madridi Reali ja Liverpooli vahel. Meie ootused on selleks finaaliks samuti üles köetud, oleks ju meeletult vahva, kui Ragnar Klavan pelgalt Liverpooli varumeeste pingil ei istuks ja suures finaalis väljakule saaks.

Sellel Meistrite liiga hooajal on ühe mängu kohta löödud rohkem väravaid kui iial varem. Poolfinaalis lõid Liverpool ja AS Roma kahes kohtumises kokku lausa 13 kolli! Ka finaalis poleks väravatesadu suuremat sorti üllatus, sest nii Real kui ka Liverpool elavad suuresti oma osavate ründetähtede najal. Paf-i koefitsient 1,40, et mõlemad meeskonnad löövad finaalis värava, peaks suhteliselt hea panus olema konservatiivsematele ennustajatele. Julgemad daamid ja härrad võivad õnne proovida panustades löödud väravate arvule. Kui finaalis lüüakse kahe meeskonna peale kokku neli väravat või rohkem, premeerib Paf koefitsiendiga 2,23.

Ründetähtedest rääkides jooksevad Kiievi finaalis platsile selle Meistrite liiga hooaja kolm parimat väravakütti. 15 tabamusega juhib väravatelööja edetabelit ülivõimsalt Reali ründeäss Cristiano Ronaldo. Talle järgnevad võrdselt 11 väravaga Liverpooli tähed Roberto Firmino ja Mohamed Salah. Viimasena mainitud egiptlane on teinud fantastilise hooaja mille uhkeks krooniks oleks värav Meistrite liiga finaalis. Paf-i koefitsient, et Mo Salah finaalis jala valgeks saab, on 2,28. Eriti patriootlikud ennustajad saavad kätt proovida ka Klavani väravalöömisega, Paf-i koefitsient on lausa 17!

Finaalis kannab favoriidikoormat kahtlemata Real Madridi meeskond. Samas ei tohi unustada, et tegemist on vaid ühe kohtumisega, mis peetakse neutraalsel pinnal ja kus üks õnnestumine, penalti määramine või rumal punane kaart, võib mängu käiku kategooriliselt muuta. Paf-i koefitsient 2,30, et karika võidab hoopis Liverpool, tasub kindlasti proovimist. Seda enam, et Rakust saaks sellisel juhul UEFA Meistrite liiga võitja! Mõeldud - tehtud! Ja kellele nendest vihjetest veel vähe, siis Pafi kodulehelt leiab üle 500 muu võimaluse Meistrite liigale panuseid teha.

Ilusaid jalgpallielamusi kõikidele Paf-i sõpradele!