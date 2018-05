Anett Kontaveiti kehakeel oli Venus Williamsiga peetud mängu ajal positiivne, ta tundis võidust ehedat rõõmu ja ka hääl oli Eesti ajakirjanikke tervitades reibas. "Olen tõesti rõõmus, jään tänase mänguga väga rahule!" hõiskas Kontaveit alustuseks.

"Mängisin hästi ja mäng ise oli päris kvaliteetne. Me mõlemad mängisime paremini kui eelmises omavahelises kohtumises, mille pidasime eelmisel turniiril Madridis." Tosina päeva eest oli ta võitnud Hispaania pealinnas peetud mängu kolmes setis.

"Eks sealt midagi ikka kõrva taha panin ja sain seda täna kasutada. Tekkis enesekindlus, sest tundsin, et kui suudan oma asju hästi teha, on mul võiduvõimalus. Mulle väga meeldib siin Roomas mängida, siin on ilus võistluskeskus ja väga mõnus keskkond."