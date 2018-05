Kuidas Tipneri tohutut populaarsust selgitada?

„Jalgpall oli absoluutne publikuala, pole midagi teha,“ sõnas Indrek Schwede Õhtulehe jalgpallisaates „Kolmas poolaeg“. „Ja seletus on väga lihtne. Teised sportmängud ei suutnud publikualad olla, Eestis ei olnud ühtegi spordihalli, olid võimlad. Tartu ülikooli võimla ja Kadrioru tennisehall võtsid vastu veidi üle poole tuhande inimese. Televisiooni ei olnud. Raadio oli, aga ega nad igal mängul käinud. Vahetu kogemus, mida inimesed said, tuli Kadrioru staadionilt või teistelt areenidelt, kus oli tuhandeid inimesi vaatamas jalgpalli.“

Tipneri kasuks rääkis ka see, et ta oli eestlaslikult tagasihoidlik, mitte praalija. Kuigi rahvast lõbustada talle meeldis. Schwede meenutab jutuajamist kunagise spordiajakirjaniku Heino Mikkiniga.

Evald Tipner (Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum)

„Ta ütles, et Tipnerile meeldis selline efektne mäng. Mõnikord tegi nii, et pall tuli ja ta teeskles, et ei näe, aga siis viimasel hetkel võttis hopsti kinni. Loomulikult peame sellistesse mälestustesse kriitiliselt suhtuma, aga ju midagi pidi olema. Vaevalt et sellised lood nullist tekivad. Mikkini kirjelduse järgi olevat Tipneril olnud ka selline lahtilöök, et pall lendas madalalt üle mängijate peade, sirgjooneliselt (naerab – toim). Jällegi, pole näinud. Peame olema kriitilised, aga ju siis pall kaares ei lennanud. Tipneril oli komme, et ta mängis publikule.“

Ka jääpalli- ja jäähokikoondistes mänginud puurilukku kutsuti mitmel korral välismaa vutiklubidesse pallima, kuid ta jäi Tallinna Spordile lõpuni truuks. Evald Tipneri jalgpallikarikavõistluste finaalis kohtuvad laupäeval kell 16 Tallinna Levadia ning Tallinna Flora.