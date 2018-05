„Final Fouri kohta hakkasin uskuma siis, kui selgus, et veerandfinaalis kohtutakse Olympiacosega. Tol meeskonnal polnud parimad ajad, polnud tippvormi, segasid vigastused. See tähendas Žalgirisele väga head võimalust ja nad kasutasid selle ära.

Milline on Žalgirise šanss? „Final Fouris otsustatakse võitja ühe mänguga ja seal võib kõike juhtuda. Kõigis mängudes on seal võimalus 50-50, mis sest et poolfinaalis on vastaseks tiitlikaitsja Fenerbahce!

Loomulikult on keskne kuju peatreener Šarunas Jasikevicius, aga tõstaksin esile kõiki – nii mängijaid kui ka kontori poole inimesi. Põhituumiku mängijad Paulius Jankunas, Arturas Milaknis ja Edgaras Ulanovas hoiavad head meeskonnakeemiat. Klubi president Paulius Motiejunas hoiab kogu seda kaadervärki koos,“ vastas Cižauskas.

Teise poolfinaali näol on tegu Euroopa korvpalliklassikaga. Madridi Real - Moskva CSKA. Rohkem sõnu pole vaja. Ent mõnes mõttes on tegu haruldase sündmusega, sest viimati kohtuti sel tasemel nelja parema hulgas 1969. aastal. Siis jäi pärast teist lisaaega 103:99 peale CSKA, armeeklubi ridades kandis olulist rolli Jaak Lipso.

Maailma mõistes saab Belgradis enim tähelepanu sel hooajal Reali vedanud Luka Doncic. 19aastane sloveen tunneb ennast Belgradis nagu kodus, sest ta isa on Serbia päritolu. Samuti pole Doncic kunagi varjanud, et on Belgradi Crvena zvezda poolehoidja.

Reali kullatükk on ennast küll NBA draft'i üles andnud, kuid pole kindel, kas ta siirdub ookeani taha juba suvel või hiljem. „Ma ei tea, kas tegu on minu kahe viimase mänguga Euroliigas. Ma pole otsust teinud. Äkki juhtub see pärast hooaja lõppu,“ sõnas Doncic eilsel pressikonverentsil.

Hispaania klubi poolel peaks kaasa tegema kõik põhimängijad, CSKA-l puudub varumängujuht Leo Westermann.