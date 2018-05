BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond oleks kaks päeva tagasi mänginud koduse finaali avakohtumise peaaegu maha, täna võideti juba kindlamalt ning peatreener Donaldas Kairyse sõnul suudeti vastase mängu paremini "lugeda".

Üleeile üllatasid tartlased kalevlasi uutmoodi kaitsega. Seda mängiti tänagi, aga juba väiksema eduga. "Tartu pani püsti maa-ala kaitse, mida me sel hooajal varem näinud polnud. Selle lahtiharutamine võtab aega, kuid kohaneme sellega järjest paremini ja leiame viskevõimalusi. Vahe oli selles, et kui eelmise mängu viimasel veerandajal me ei tabanud viskeid, siis täna panime ära," selgitas Kairys.

Kolme veerandaja järel näitas tabloo 83:74, samas vaimus jätkates pidanuks lõppseis olema 111:100! Kaitset polnud 30 minutit ollagi? "Arvudele on raske vastu vaielda," naeratas Kalevi loots. "Mingi kaitse ikkagi oli olemas. Tartu alustas sama ägedalt nagu eelmise mängu lõpetas, viskas palju ja täpselt. Kuid tervikuna suutsime mängu ja tagalauda kontrollida ega teinud neid vigu, mida tegime esimeses kohtumises."

Kairys resümeeris: "Olen palju rohkem rahul kui pärast esimest mängu. Kuid meie töö pole veel kaugeltki tehtud. Olen kindel, et Tartus tulevad tükk maad raskemad mängud. Publik toetab seal omasid. Peame tegutsema distsiplineeritult ja talitsema emotsioone."