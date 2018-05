"103 ja 98 punkti on ikka palju. Oleme kaks mängu pigem nende tempos läinud. Kui tahame, et meil siin seerias mingitki võimalust oleks, siis peame oma mängu peale suruma hakkama," rääkis Tartu mängujuht Tanel Sokk pärast kohtumist.

Senise kahe finaalmängu tempo on tavapärasest kõrgem, aga eriti valmistab tartlastele muret kalevlaste visketabavus. Täna viskasid väljakuperemehed 41st kahesest sisse 26 (63 protsenti) ja 24st kolmesest 13 (54 protsenti).

"Suuri muutusi pole ilmselt mõtet teha. Peame lihtsalt saama tagasi selle mängu, mis mängisime Balti liiga play-off'ides, muidugi välja arvatud poolfinaali esimeses mängus Jurmalaga. Kui jääme kaotusseisu, läheb hirmsaks rabistamiseks. Tänane näitas, et läks rabistamise tõttu ainult hullemaks," lisas ta.

Nüüd läheb seeria Tartusse, kolmas mäng peetaakse esmaspäeval. Sokk avaldas lootust, et Kalevi viskepidu hakkab vaikselt raugema.

"Nad peavad meie saali tulema, vaatame, mis saab, Ehk nad enam nii hästi sisse ei viska. Okei, paljud visked olid vabalt ka, aga nad läksid kõiki viskeid kole enesekindlalt panema. Nüüd on meie ülesanne neilt seda enesekindlust ära võtta. Ega Kalev ka kaitsemänguga päris rahule ei saa jääda, kui me 85 punkti viskame."

"Temaga nõustus Kalev/Cramo ridades mängiv noorem vend Sten. "Kui lasta kodus endale üle 80 punkti visata, siis seda on iga võistkonna vastu palju. Sellepärast me peamegi ise 100 punkti viskama, et võita. Teeme endale asju raskeks," ütles ta.