Ookeanitaguses korvpalli suurliigas NBA valmistuvad kõik selleks, et kuu aja pärast peetavas draft'is valitakse kahe esimesena Luka Doncic ja DeAndre Ayton. Ent Doncic teatas: ta pole NBAsse minekus veel üldse kindel!

Homme Belgradis algava Euroliiga Final Fouri eelsel pressikonverentsil küsiti Madridi Reali noore liidri Doncici käest mõistagi ka kaugemat tulevikku puudutavaid küsimusi. Ta on ikka ja jälle öelnud, et pole NBAsse mineku otsust veel langetanud, ent täna loodeti kuulda midagi (veidigi) kindlamat. Kuuldigi, kuid pigem ennustatule vastupidist.

"Ma pole kindel, et need tulevad mu kaks viimast mängu Euroliigas. Selle otsuse langetamine seisab alles ees, teeme seda ilmselt pärast hooaega," ütles Doncic.

Üks on kindel: 19aastane imelaps keskendub Reali Euroliiga võitjaks aitamisele. Nüüd ta juba teab, mida Final Four tähendab. Eelmisel aastal mängis ta seal esimest korda ning jäi kaotatud poolfinaalis Istanbuli Fenerbahcega 17 minuti jooksul punktita.

Doncic kinnitas, et tegemist oli kõva kogemusega. "Sain õppetunni, me kõik saime. Kuid usun, et arenesin eelmise suvega." Võib meenutada, et mõni kuu hiljem peetud EMil vedasid Doncic ja tema kogenud kaaslane Goran Dragic Sloveenia kullale.