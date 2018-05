„103 ja 98 punkti on ikka palju. Oleme kaks mängu pigem nende tempos läinud. Kui tahame, et meil siin seerias mingitki võimalust oleks, peame hakkama oma mängu peale suruma,“ rääkis Sokk pärast kohtumist.

Tartu mängijad Tanel Sokk ja Kristjan Kitsing tunnistasid, et suureskoorilised heitlused soosivad pigem kalevlasi. On nad ju Ühisliigas kõrge tempoga harjunud.

Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool ei pakkunud seekord enam põnevat mängulõppu. Tiitlikaitsja Kalev/Cramo võitis Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria teise matši 103:85 ja juhib nüüd seeriat 2:0. Klubi ajaloo 10. meistrikullast lahutab neid kaks võitu. Nüüd on pall tartlaste käes – mida ja kui palju muuta?

Ta tõi näiteks mitmeid Balti liiga play-off’i heitusi, näiteks võõrsil Šiauliai alistamist. Ideaalse esituse korral on Tartu kodus võimeline ühe mängu Kalevilt napsama, aga samal ajal peab külalistel olema keskpärane päev.

„Skoor näitab, et kaitsega pole kõik korras. Peame midagi välja mõtlema. Iga tiim tahab, et vastane viskaks neile alla 75 punkti, sellega pole me hakkama saanud,“ lisas Tartu resultatiivseimana 19 punkti toonud Kitsing, kes mängis enesekindlamalt kui teisipäeval. „Põlv pole veel 100 protsenti, aga läheb paremaks,“ kinnitas ta.

Kaitset polnudki?

Sokk avaldas lootust, et Kalevi viskepidu hakkab vaikselt raugema. „Nad peavad meie saali tulema, vaatame, mis saab, Ehk nad enam nii hästi sisse ei viska. Okei, paljud visked olid vabalt ka, aga nad läksid kõiki viskeid kole enesekindlalt panema. Nüüd on meie ülesanne neilt seda enesekindlust ära võtta. Ega Kalev ka kaitsemänguga päris rahule ei saa jääda, kui me 85 punkti viskame.“

Temaga nõustus Kalev/Cramo ridades mängiv noorem vend Sten Sokk, kes tabas kõik kuus kolmepunktiviset. „Kui lasta kodus endale üle 80 punkti visata, siis seda on iga võistkonna vastu palju. Sellepärast me peamegi ise 100 punkti panema, et võita. Teeme endale asju raskeks,“ ütles ta.

Eile viskasid väljakuperemehed 41st kahesest sisse 26 (63 protsenti) ja 24st kolmesest 13 (54 protsenti). Avapoolajal olid protsendid veelgi kõrgemad. Kalevi soovi joosta tõestasid ka punktid kiirrünnakutest, mida kogunes 17 Tartu 6 vastu.

Kõik kuus kolmepunktiviset tabanud Sten Sokk ja Kalevi peatreener Donaldas Kairys. (Tiina Kõrtsini)

Kalevi peatreener Donaldas Kairyse sõnul suudeti vastase mängu paremini „lugeda". Teisipäeval üllatasid tartlased kalevlasi uutmoodi kaitsega. Seda mängiti eilegi, aga juba väiksema eduga. „Tartu pani püsti maa-ala kaitse, mida me sel hooajal varem näinud polnud. Selle lahtiharutamine võtab aega, kuid kohaneme sellega järjest paremini ja leiame viskevõimalusi. Vahe oli selles, et kui eelmise mängu viimasel veerandajal me ei tabanud viskeid, siis eile panime ära,“ selgitas Kairys.

Kolme veerandaja järel näitas tabloo 83:74, samas vaimus jätkates pidanuks lõppseis olema 111:100! Kaitset polnud 30 minutit ollagi? „Arvudele on raske vastu vaielda,“ naeratas Kalevi loots. „Mingi kaitse ikkagi oli olemas. Tartu alustas sama ägedalt nagu eelmise mängu lõpetas, viskas palju ja täpselt. Kuid tervikuna suutsime mängu ja tagalauda kontrollida ega teinud neid vigu, mida tegime esimeses kohtumises.“

Emotsioonid möllasid

Mõnes mõttes oli mängu rohkem kui teisipäeval. Toona tegi Kalev suure vahe sisse, aga lubas viimastel minutitel Tartu järgi. Teist kohtumist dikteeris samuti Kalev, aga neljanda veerandaja alguses juhiti vaid kuue punktiga.

Siis sai Tartul jõud ja agressiivsus otsa. Oma osa oli selles ka vigadeprobleemil: Janar Talts, Steven Cook ja Kitsing tegid juba kolmandal veerandajal neljanda isikliku vea.

Kohtuniketrio Aare Halliko, Mart Uuehendriku ja Ranno Konksi vilestiil jõulist mängu ei lubatud ja sisuliselt võeti iga puude veaks. Mõnel juhul oleks tartlased võinud kätega surkimata jätta, aga üldiselt soosis eilne stiil pisut Kalevit. Vandenõud pole mõtet muidugi otsida.

Kairys resümeeris: „Olen palju rohkem rahul kui pärast esimest mängu. Kuid meie töö pole veel kaugeltki tehtud. Olen kindel, et Tartus tulevad tükk maad raskemad mängud. Publik toetab seal omasid. Peame tegutsema distsiplineeritult ja talitsema emotsioone.“

Teise mängu lõpus oli Kalevi ameeriklasel Isaiah Briscoe’l ja Tartu leedulasel Julius Kazakausekasel probleeme just närvidega. Pärast lõpuvilet toimunud sõnelus lahenes õnneks rahulikult ja ilmselt suudetakse sõjakirves maha matta.

Finaalseeria kolmas mäng peetakse esmaspäeval Tartus, kõige varem võib Kalev meistrikarika pea kohale tõsta neljapäeval.

Kast:

KORVPALLI MEISTRILIIGA

2. finaalmäng

Kalev/Cramo – TÜ 103:85 (58:50)

Kalev/Cramo juhib seeriat 2:0

KALEV: Subotic 19, Sokk 18, 2vl, Mirkovic 16, Briscoe 13, Kangur 10, 6lp, 6rs, Jõesaar 10, Dorbek 9, van der Mars 8, 8lp.