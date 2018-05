KERGEJÕUSTIK

Fosti ja Nurme stardivad Londonis ja Kopenhaagenis

Inglismaal Londonis toimuvad 19. mail Euroopa karikavõistlused 10 000 meetri jooksus, kus Eestit esindab Tiidrek Nurme. Taanis Kopenhaagenis peetakse aga 21. mail Põhjamaade meistrivõistlused 10 km maanteejooksus, kus stardib neli Eesti sportlast, teiste seas Roman Fosti.

Tiidrek Nurme on pärast veebruaris USAs Birminghamis võidetud maratoni (kus ta täitis ka Berliini EMi normi) treeninud kodumaal. Nurme treeneri Harry Lembergi sõnul on sportlase seisund hea. „Viimased treeningud on sujunud hästi ja loodame eelseisvalt võistluselt positiivset tulemust," kommenteeris Lemberg.

Nurmele pakuvad konkurentsi 49 jooksjat. Start antakse laupäeva hilisõhtul Eesti aja järgi kell 22.30.

Esmaspäeval, 21. mail Kopenhaagenis toimuvatel Põhjamaade meistrivõistlustel joostakse maanteel esmakordselt. „Varasemalt on võisteldud 10 000 meetri staadionijooksus,“ sõnas koondise juht Toomas Tarm.

Lisaks Roman Fostile osaleb Eestist naiste mullune maratonimeister Olga Andrejeva, meestest teeb kaasa ka Raido Mitt. „Suurimad lootused on Roman Fostil, kes on sel aastal rõõmustanud juba mitme hea tulemusega. Romanil on reaalne võidelda võidu eest, teiseks eesmärgiks on uus isiklik rekord ja aeg alla 30 minuti,“ rääkis Toomas Tarm, kes on nii Fosti kui Andrejeva treener.