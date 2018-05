Ott Tänak ja Martin Järveoja näitasid eile õhtul toimunud Portugali ralli publikukatsel kiireimat aega. Kogu rallit silmas pidades oli eestlane samamoodi optimistlik.

"See oli väga mõnus katse, millega rallit alustad. Pingutasin väga ning suutsimegi parima aja välja sõita. Portugali on alati eriline olla, kuna siin on nii palju fänne. Juba publikukatsele lähenedes olid teeääred paksult rahvast täis," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteates.

"Testikatse möödus meie jaoks samuti edukalt ning saime kinnitust, et kõik töötab. Arvan, et oleme selleks võistluseks valmis ja sellest peaks tulema kõva lahing," jätkas ta.

"Homme (täna - toim) on meie suurimaks väljakutseks raja puhastamine, kuna lähme kolmandana rajale ning eeldatavalt on teel palju lahtist kruusa. Anname endast parima ja üritame laupäevaks hea stardipositsiooni kätte võidelda. Pärast seda saab hakata vajutama.

Siinsed teed on võrdlemisi kiired ja voolavad. Kuna teame, et meie masinale sellised olud sobivad, siis olen rallit silmas pidades enesekindel," lausus Tänak.