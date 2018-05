Kõrvemaal tegutsenud vandaalid lõhkusid 21. Tallinna rattamaratoni

korraldajate hoolega ette valmistatud rajamärgistuse. Laupäevaseks üle

700 rattasõbraga spordipeoks valmistuval tiimil tuli trassi taastamiseks

viimasel hetkel kulutada ligi kümme inimtööjõu tundi.



Tehtud kahju avastasid metsa lilli korjama suundunud peakorraldaja

Raivar Vaheri lapsed, kes isale märgatust koheselt ette kandsid

„Rajamärgistust oli umbes kuni viie kilomeetri ulatuses sihilikult

lõhutud. Lapsed avastasid selle Aegviidu pool Pukimäe juures. Tegemist

oli kuritahtliku töö ja jõu näitamisega, kogu võistluse ajaloo jooksul

näeme sellist asja küll esimest korda. Varem on krutskivennad nooli

teises suunas keeranud, aga sel korral oli maha võetud nii linte kui nii

umbes 40 märki puruks pekstud,“ kirjeldas Vaher toimunut.



„Kogu raja märkimine võtab tiimil aega kokku viis päeva ja loomulikult

sõidetakse trass võistluspäeval enne starti läbi, kuid täiesti viimasel

minutil on juba keeruline midagi nii kapitaalselt ette võtta. Esimest

korda olukorraga silmitsi seistes valdasid mind vihased tunded, tegi

jõuetuks, kuid eks siis tuli seda lahendama hakata. Kui muud üle ei jää,

siis tuleb võistluse eelseks päevaks valve välja panna. Kui kellelgi on

vägitükkide teostajate kohta mingit infot, siis võib seda meiega

jagada,“ palus maratoni korraldaja.



Trassi hooldamise ja pideva koristamisega tegeletakse Kõrvemaal

aastaringselt. „Hooldame radu ja korjame sealt pidevalt erinevat prahti,

kaasa arvatud sodi, mis mõned inimesed on spetsiaalselt metsa alla

toonud. Tihti on prahi hulgas ka mõned viited selle omanikule ning selle

infoga tegelevad edasi juba vastavad asutused. Kutsun siinkohal inimesi

üles loodust hoidma ning vastutustundlikult käituma.“



21. Tallinna rattamaratoni esimene lähe 76 km Vytautase XXL-sõidule

antakse kell 10.30. Põhisõit toimub kell 11.00 ja Saare lastesõidud

saavad alguse 11.10. Poolmaratonile ehk noorte- ja matkasõidu 20 km

pikkusele trassile starditakse kell 12.10.