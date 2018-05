Soome jäähokikoondis kaotas eile Taanis toimuva MMi veerandfinaalis Šveitsile 2:3. Soomlaste kapten Mikael Granlund ei hakanud pärast piinliku kaotust sõnu valima.

"S**a maitse jäi suhu," sõnas Granlund esimese asjana pärast mängu.



Soomlaste peatreener Lauri Marjamäki, kes põhjanaabrite meedias pärast mängu Titanicu kapteniks risti, oli sarnaselt kaptenile pettunud. "Loomulikult oleme pettunud, sest meil olid väga suured ootused. Paraku on hoki kord juba selline mäng. See on mängijatele väga valus löök," lausus ta.

Soome seljatanud Šveits läheb poolfinaalis vastamisi Kanadaga. Teise finaali pääseja selgitavad Rootsi ja USA.