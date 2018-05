Portugali ralli publikukatse võitnud Ott Tänak postitas sotsiaalmeediasse ainulaadse video, kus on võimalik tema auto kokpitis ringi vaadata.



"Kas oled kunagi olnud ralliautos? Kui pole, siis nüüd on selleks väga äge võimalus! Vaata lähemalt juba videost," kirjutas Tänak posituse juurde.



"Teretulemast meie Toyota Yarise kokpitti. Meie Martiniga oleme Portugali ralliks valmis ja anneme endast parima, et suudaksime poodiumi koha nimel võidelda. Teie jälgige meie sotsiaalmeedia kanaleid ja elaga meie meeskonnale kaasa. Näeme finišis," sõnas eestlane videos.