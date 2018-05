Juuli lõpus ja augusti alguses saavad jalgpalli suurvõistlusest osa seitse Eesti linna, kuhu Eesti Jalgpalli Liit viib karikate ringreisi raames UEFA Superkarika, Euroopa liiga ja Meistrite liiga karikad.

Karikate ringreis ühendatakse Premium liiga mängudega, hinnalisi trofeesid võõrustavad Tallinn, Tartu, Narva, Paide, Kuressaare, Pärnu ja Viljandi. Iga klubi saab võimaluse oma fännidele ja kogu linnarahvale pakkuda tore elamus, et oma silmaga näha Euroopa klubijalgpalli tähtsamaid karikaid.

„Eesti vabariigi 100. sünnipäeva-aasta raames 15. augustil Tallinnas toimuva UEFA Superkarika mängu juures on oluline, et suur sündmus jõuaks võimalikult paljude Eesti inimesteni. Selleks on karikate ringreis ellu kutsutud,” selgitas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.