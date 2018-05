Ott Tänak ja Martin Järveoja kahjustasid reedese päeva avakatsel enda masina jahutussüsteemi, mis neid katkestama sundis.

Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström WRC otseülekandes: "See on meie jaoks väga suur pettumus. Teame hetkel vaid seda, et Ott tabas kivi ja kahjustas jahutussüsteemi. Meie teada pole tegemist mootoririkkega, sest rääkisime Otiga ning ta ütles, et just kivi sundis teda katkestama. Loodetavasti midagi rohkem katki pole."



"Oleme valmis kohe auto kallal tööle hakkama, kui see teenindusalasse jõuab. Tahame selle homseks korda saada, et rally-2 süsteemis rajale minna," jätkas ta.



Tänak ise kirjutas oma Twitteri kontol, et tegemist oli ebaõnnega. "Halb õnn. Viime auto teenindusalasse tagasi ja uurime, mis täpselt juhtus. Rohkem informatsiooni praegu pole," kulges eestlase postitus.