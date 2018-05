Hiljuti mainekast Götzise mitmevõistlusest loobunud Janek Õiglane kinnitas, et tihe konkurents Eesti kümnevõistlejate seas sunnib tedagi rohkem pingutama.

"Eesti on kümnevõistluses maailma parim riik, see on müstika. See innustab mind, tean, et ei saa lõdvalt võtta. EM-norm 7850 ei tohiks minu jaoks olla mingi probleem, aga kui on vaja teha üle 8000, 8100 punkti, ei saa seda möödaminnes teha. On vaja täielikult keskenduda ja korralikult kõik välja panna," vahendab ERRi spordiportaal Õiglase Vikerraadiole öeldud sõnu.

Praeguse seisuga on eestlastest EM-normi täitnud neli kümnevõistlejat - Maicel Uibo (8407 punkti), Johannes Erm (8020), Karl Robert Saluri (7934) ja Taavi Tšernjavski (7873).