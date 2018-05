Eesti meeskond kuulub Kuldliigas A-alagruppi Belgia, Slovakkia ja Rootsiga. Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, seejärel toimub Final Four turniir, mille võitja pääseb üleminekumängudele, et võidelda koha eest uue nimega Maailmaliigasse: FIVB Volleyball Nations League´i.

Eesti meeskonna abitreener Rainer Vassiljev ütleb Slovakkia kohta, et võrreldes 2014. aastaga on nende koosseis sisuliselt täielikult muutunud. „Selle ajaga võrreldes on minu mäletamist mööda vaid üks mees praeguses koosseisus sama. Eelmisel suvel lasid nad mitmel kogenumal mehel puhata ja tänasega võrreldes on neil mõni tugevdus lisandunud. Aga täiskooseisus Slovakkia koondis hetkel Euroopa liigas ei mängi.

Kõige värskem info on meil nende kohta eelmisest nädalast, kui Slovakkia pidas Tšehhiga kolm kontrollmängu. Need videod on meil olemas ja nende pealt Slovakkia väga hea ei paistnud. Samas olid need kontrollmängud ja lõplikke järeldusi sellest teha ei saa. Kindlasti on Slovakkia aga mängitav vastane, näis, kuidas me ise esimeses võistlusmängus tegutseme,“ rääkis Vassiljev alagrupi esimese vastase kohta.

Eesti koondise koosseis mänguks Slovakkiaga: Kert Toobal, Andres Toobal, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Silver Maar, Rait Rikberg.

Alagrupimängude ajakava:

19.05 Slovakkia-Eesti

23.05 Eesti-Belgia (kell 20.00)

26.05 Eesti-Rootsi (kell 20.00)

30.05 Rootsi-Eesti

03.06 Belgia-Eesti

06.06 Eesti-Slovakkia (kell 20.00).

Naiskond kohtub tundmatu Kosovoga

Rahvusnaiskond teeb ajaloos esmakordselt kaasa Euroopa Hõbeliigas. Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, neli paremat pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse.

Eesti kuulub A-alagruppi Kosovo, Šveitsi ja Rootsiga.

Peatreener Andrei Ojamets sõnas, et Kosovo naiskonna kohta pole õnnestunud mingit infot koguda. „Neist ei tea tõesti mitte midagi, oleme püüdnud infot koguda, aga ei ole õnnestunud. Ka mängijad ei tea sellest vastasest midagi. Kui Balkani riigid on üldiselt võrkpallis ja ka teistes pallimängudes hästi nii-öelda kaardil, siis Kosovo on ses osas erand ja midagi säravat neil ette näidata pole. Võttes eelnevat arvesse, siis hirmkõva vastasega ei tohiks tegu olla,“ kommenteeris Ojamets. „Meie naiskond on valmis, töötahe on suur ja kõik on tahtmist täis,“ lisas juhendaja.

Eesti koondise koosseis mänguks Kosovoga: Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Alagrupimängude ajakava:

20.05 Kosovo-Eesti

23.05 Eesti-Šveits (17.00)

26.05 Eesti-Rootsi (17.00)

30.05 Rootsi-Eesti

03.06 Šveits-Eesti