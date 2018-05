Ott Tänak sõnas WRC otseülekandes, et tema tänavusel Portugali rallil enam rajal ei naase. Meeskond pole eestlase sõnu veel ametlikult kinnitanud.

"Pidime mootoririkke tõttu katkestama. Nii polnud võimalik jätkata. Mul ei ole midagi lisada," sõnas Tänak WRC otseülekandes.



Kas probleem oli seotud kividega, mida eestlane tabas? "Jah. Meie radiaator hakkas pärast seda lekkima. See oli väga kummaline. Seal oli palju pealtvaatajaid ning terve tee oli lahtiseid kive täis. Mitte üks, vaid palju kive. Väga kummaline."



"Olen väga pettunud. Kahjuks ei saa me jätkata, sest meie mootor on katki," sõnas ta lõpetuseks. Toyota meeskond pole seda veel kinnitanud.

Rajal olnud kivid: