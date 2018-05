See internetiavarustesse laetud video peaks justkui tõestama, et Tänakule ette jäänud kivid tõmbasid rajale enne teda teel tuhisenud Ogier ja Neuville. Lõpliku tõde videost siiski ei selgu, kuid on selgelt näha, et konkurendid nimetatud kohas tõepoolest sisekurvi lõikasid.



Küll tekib küsimus, miks rajatöölised neid kive enne Tänakut minema ei visanud?

Video (Tänaku õnnetus alates 0.18):