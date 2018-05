Meelis Milder - pikaajaline EOK toetaja

Agnes Mägi - kauaaegne spordiarst

Gunnar Press - spordiajakirjanik, olümpia- ja aastaraamatute peatoimetaja

Väino Treiman - kiiruisutamise treener

Eesti Olümpiakomitee pikajalise toetaja Meelis Milderi sõnul on omistatud tunnustus igal juhul eriline. “Kindlasti pean oluliseks rõhutada, et esmajärjekorras on see on tunnustus ja märkamine Balticas ja Montonis töötavatele andekatele inimestele, kelle panus on olnud aluseks edukaks ja pikaajaliseks koostööks Eesti Olümpiakomiteega. Tänan enda ja oma kolleegide nimel Eesti Olümpiakomiteed omistatud tunnustuse eest ja antud võimaluse eest panustada olümpialiikumisse.”.

EOK president Urmas Sõõruma: “EOK teenetemärgi näol on tegemist EOK kõrgeima tunnustusega, mis omistatakse panuse eest Eesti olümpia- ja spordiliikumise arendamisesse. Tänased laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud silmapaistev, väärtus loov ja teedrajav. Aitäh veelkord laureaatidele panuse eest Eesti spordi ja olümpialiikumise arengusse panustamise eest.”.