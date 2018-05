Endine Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) president Michel Platini paljastas, et 1998. aasta MMil oli Prantsusmaa ja Brasiilia finaal (edu korral) loosimisel juba ette määratud.



France Bleu Sportile antud intervjuus tunnistas Platini, et Prantsusmaal toimunud MMi oli juba loosimisel ette määratud, et Prantsusmaa ning Brasiilia ei kohtuks enne finaali. Eeldusel, et mõlemad võidaksid oma alagrupi.

Nii ka läks ning meeskonnad kohtusid omavahel alles finaalis, mille võitsid prantslased 3:0.

Platini, kes töötas sel ajal MMi korralduskomitee asepresidendina, lisas veel, et korraldajamaa pettused alagruppide loosimisel pole jalgpallimaailmas midagi uut. "Loomulikult ei hakanud meil selle kuue aasta jooksul, kui me MMiks ette valmistusime igav. Kas te arvate, et teised korraldajariigid pole nii käitunud? Prantsusmaa ja Brasiilia finaal oli see, millest kõik tol ajal unistasid," lausus ta.



Platinil keelati 2015. aastal igasugune jalgpallialane tegevust pärast seda, kui ta leiti süüdi altkäemaksu võtmises. Skandaali tulemusena jäi prantslane ilma ka UEFA presidendi ametikohast.