Portugali ralli teisel katsel suurtele kividele otsa sõitnud ja mootori jahutussüsteemi lõhkunud Ott Tänak sel nädalavahetusel enam starti ei tule.

Uudist kinnitas ka Toyota WRC meeskond, kes jagas teadet oma Twitteri kontol.

Update: Unfortunately car #8 has to be retired from the rally and will not take any further part in the event. #RallydePortugal