Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit (WTA 26.) alistas Rooma WTA-turniiri veerandfinaalis Taani esindaja Caroline Wozniacki (WTA 2.) 6:3, 6:1.

Kontaveit kinnitas Eesti ajakirjanikele telefonivestluses, et on praegu suurepärases hoos. "Võib nii öelda küll, et mängin elu parimat tennist. Tunnen ennast väljakul väga mugavalt ja paremini kui iial varem," ütles ta.

Mis tõi täna võidu Wozniacki vastu? "Algus oli nii ja naa, ma ei alustanud kõige paremini. Pidin kannatlik olema, et endast parim anda. Tema vastu on muidugi raske, sest ta toob väga paljud pallid tagasi ja paneb vastase kannatuse proovile," alustas Kontaveit mängu kokkuvõtmist.