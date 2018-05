Ott Tänaku ja Martin Järveoja Portugali ralli sai läbi juba teisel katsel. Tänak sõitis teele toodud suurte kivide otsa ja lõhkus oma Toyota Yaris WRC mootori jahutussüsteemi.

“Teeninduspargis nägin, kui suured auto vigastused olid. Oli selge, et jätkamine ei ole võimalik. Loomulikult olin pettunud, kuid see on ralli ja kõike võib juhtuda. Seekord polnud meil piisavalt õnne. Ettevalmistus oli hea ja teadsime, et oleme siin kiired,“ kirjutas Tänak oma Facebooki lehel.

Tänak lendas juba täna Portugalist ära ja sel nädalavahetusel enam rajale ei tule.

“Fookus on nüüd Sardiinia rallil. Võtsime seal eelmisel aastal enda esimese võidu. Tahame seda kindlasti korrata,“ teatas ta. Sardiinia ralli peetakse 7.-10. juunil.