Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) ladvik kogunes sel nädalal Kreekas Costa Navarinos toimuval kongressil ja võttis vastu mitmeid otsuseid.

Meie vaatevinklist vahest põnevaim on see, et FIS kavatseb teha rahvusvahelisele olümpiakomiteele ettepaneku lisada Pekingi OMi (2022) kavasse seitse uut medaliala (enamik puudutavad lumelauasporti).

Teiste seas soovib FIS olümpiaprogrammi lisada freestyle-suusatamise Big Airi (üks suur hüpe - M.T.) võistluse. Kui plaan õnnestub, on Kelly Sildarul ja teistel teoreetiliselt võimalik Pekingis heidelda kolme kuldmedali nimel (juba praegu on kavas pargi- ja rennisõit). Kusjuures lumelaudurid võistlesid Big Airis juba Pyeongchangis.

Muuhulgas otsustas FIS, et alates 2021. aasta MMist lisandub põhja suusaalade kavva suusahüpete naiskonnavõistlus ja naiste kahevõistlus.

Kosovo suusasõbrad võivad rõõmustada, sest nende suusaliit võeti FISi täieõiguslikuks liikmeks.

BREAKING#Kosovo #Ski Federation has been accepted as a full member of @fisalpine. The decision took place today in the 51'st FIS Congress. Congratulations#FISCongress @insidethegames @AroundTheRings @AP_Sports pic.twitter.com/2vuqO8reWe