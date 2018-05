Võrkpallikoondis alustab täna õhtul Slovakkias Popradi linnas Euroopa Kuldliigat kohaliku rahvusmeeskonna vastu. Koondise libero kruttis kell 19 algava kohtumise eel pisut põnevust.

"Eks televaataja näeb, et meil on üks oluline ja suur muudatus võistkonnas. Teeme sellega esimsese mängu," lausus Rikberg võrkpalliliidu Facebooki lehele avaldatud videointervjuus. "Pigem tuleb mängida oma mängu ja otsida eelmise aasta hea rütm üles. Küll see tulemus siis ka tuleb."

Kui intervjuuerija palus toda muudatust täpsustada, vastas pallur: "Ei ütle, las igaüks ise vaatab ülekandest ja proovi siis ära arvata, mis muudatus on."

Ülekanne on nähtav Kanal12 vahendusel.