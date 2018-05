Restorani ees seisab kõige uuema mudeli Mercedes, rooli taga tukub juht. Korraga koputab aknale keegi mees ja annab juhile mingi paberi:

"Viige see kiri otsekohe oma bossile!"

Juht läheb restorani ja annab kirja edasi. Uusrikas loeb:

"Kui õnnestub, on kõik hästi, kui ei õnnestu, siis pole midagi teha."

"Mis see tähendab?" imestab uusrikas.

Autojuht loeb samuti kirja, jääb mõttesse ja

tormab siis välja. Minuti pärast on mees tagasi:

"Õnnestus!"

"Mis asi õnnestus?"

"Meie auto ära ajada!"