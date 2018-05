„Arvan, et väärisime võitu, meil oli rohkem võimalusi ja esimesel poolajal oleks võinud ka üks-kaks väravat lüüa. Lõpus oli meil õnne, aga väärisime õnne, sest mängijad on kogu hooaeg väga kõvasti töötanud.“

„Ausalt, see oli pärast minu Eestisse tulekut esimene mäng, kus ma nautisin tõelist ning puhast jalgpalliatmosfääri. Kõik oli ideaalne – nii mäng kui ka korraldus. Ma arvan, et Eesti jalgpall vajab rohkem selliseid mänge ja üritusi.“

„Teadsime. Nad lõid meile ka eelmine kord sarnasest kohast värava. Teadsime seda kohta, kus nad tahavad väravat lüüa. Ühe korra magasime maha, teistpidi võib öelda, et Levadia harutas lahti. Ütle Maxile (Jürgensoni hüüdnimi), et me teadsime!

Seepeale vastas Flora peatreener Jürgen Henn, et nad teadsid, et Levadia tahab niiviisi skoorida.

„Lõime selle värava asja pealt, millest olime nädal aega järjest rääkinud, et võib variant tekkida. Pagan igav vastus, aga me lõime ühe ja nemad ühtegi,“ ütles ta.

„Ma arvan, et võimalusi ei olnud neil rohkem kui meil, aga nad kasutasid selle ühe augu ära teisel poolajal,“ mõtiskles rohevalgete loots. „Meil olid teisel poolajal kindlasti vähemalt sama head võimalused. Võib-olla sai määravaks selline otsustavus ja kvaliteet kastis. Nad olid ründefaasis ka suhteliselt jõulised ja agressiivsed. Levadia mängib päris head ja tugevat füüsilist mängu. Ma ei ütle, et seetõttu kaotasime, suutsime päris häid võimalusi luua, aga nemad kasutasid oma momendi hästi ära, see on suurtes mängudes tähtis. Palju neid lööke ei lasta teha.“