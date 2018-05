Flora ja Levadia vastasseis on Eesti vutis sama klassikaline kui Atleedi juust või doktorivorst kohalikus kulinaarias. Laupäeval pallitud Evald Tipneri karikafinaalis tõusis Levadia oma vihaste konkurentidega ühele pulgale.

Inglastele meeldib vaielda, kumb on ikkagi suurem ja võimsam klubi, kas Liverpool või Manchester United? Itaallastel on võimalus pidada tõsiseid arutelusid Milano Interi ja AC Milani küsimuse üle. Eks kõik vaatavad asja oma mätta otsast, kuid alati on heaks mõõdupuuks tiitlite arv. Laupäeval tegi tulevased kanakitkumised põnevamaks Levadia, kes alistas karikafinaalis oma igirivaali Flora.

Sellega võitis Levadia oma üheksanda Eesti karika. Sama palju on neile kogunenud ka meistritiitleid. Flora saldo on vastavalt seitse ja üksteist. Ehk mõlemad võiksid tellida samade mõõtudega auhinnakapid, sest kõige hinnalisemaid tiitleid on võidetud võrdselt 18!