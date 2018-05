Londoni Chelsa alistas kuulsal Wembleyl 1:0 Manchester Unitedi ning krooniti Inglismaa karikavõitjaks (FA Cup).

Kahte meeskonda jäi lahutama vaid avapoolaja penalti. Unitedi mehed tõmbasid karistusalas maha putku pääsenud Eden Hazardi, kes ise 11meetri trahvilöögi ka realiseeris.

Chelseale oli see ajaloo kaheksandaks FA Cup´i võiduks. Viimati võideti karikas 2012. aastal. Londoni klubi jõudis ühele pulgale Tottenhamiga, enam tiitleid on vaid Unitedil (12) ja Arsenalil (13). Ühtlasi jäidki Punased Kuradid tänavu tiitlita.

Penaltiolukord:

Üldises plaanis on mullusele Inglismaa meistrile FA Cup´i karikas väike lohutus, sest liigas jäädi esinelikust välja. See tähendab, et tuleval hooajal jäädakse eemale Meistrite liigast.