Maikuu alguses peetud Hispaania jalgpalli põnevaim vastasseis El Clasico pani muretsema Madridi Reali fännid, sest poolajal lahkus vigastusega Cristiano Ronaldo.

Real pidas eile hooaja viimase Hispaania liiga mängu, võõral väljakul lepiti 2:2 viiki Villarrealiga. Kohtumise teise värava lõi just Ronaldo, kes meeskonna 2:0 ette viis. See tähendab, et tuleval laupäeval mängitava Meistrite liiga finaali eel pole vaja fännidel muretseda - Ronaldo on platsil!

Kohtumise tipphetked:

Real lõpetas Hispaania liiga hooaja 76 punkti ja kolmanda kohaga. Kindlalt krooniti meistriks Barcelona, teiseks jäi Atletico Madrid.