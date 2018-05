Eile õhtul alistas Londoni Chelsea 1:0 Manchester Unitedi ning krooniti Inglismaa jalgpalli karikavõitjaks. Ühtlasi jäi Jose Mourinho tänavusel hooajal tiitlita.

Kohtumise järel oli Unitedi loots löödud. "Soovin neile õnne, aga nad ei väärinud võitu," põrutas Mourinho vahetult pärast matši. "Pean vastaseid austama, mitte ainult sellepärast, et olin varem Chelsea loots, aga nad ei väärinud võitu. Meie olime parem tiim, aga jalgpall on selline."

Kogenud treener süüdistas Chelseat "bussi parkimises". "Nad pole lollid. Nad teadsid, et ilma Romelu Lukaku ja Marouane Fellainita pole me rünnakul nii võimsad. Nii nad panidki oma karistusala ette 8-9 meest, et meie mängu rikkuda," arutles Mourinho.

2016. aastal Unitediga liitunud Mourinho võitis debüüthooajal meeskonnaga kolm tiitlit. Tänavu jäädi aga kuivale, Inglismaa kõrgliigas lepiti teise kohaga.