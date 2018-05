Saksamaa jalgpalli karikavõistlused lõppesid üllatusega. Finaalis alistas Frankfurdi Eintracht 3:1 Müncheni Bayerni.

Bayern jäi kaotuseisu juba 11. minutil, kuid teise poolaja alguses suutis Robert Lewandowski seisu viigistada. 82. minutil olid Frankfurdi mehed aga taas täpsed ning lõppseis 3:1 vormistati 6. üleminutil. Võitjate poolelt sai kaks tabamust kirja Ante Rebic.

Ühtlasi on Bayern nüüd karikast ilma jäänud viimasel kahel hooajal. Ajaloo jooskul on aga triumfeeritud 18 korral, mis on ülivõimsalt parim tulemus. Eintracht on tiitli võitnud viiel korral, enne eilset viimati 1988. aastal.

Kohtumise tipphetked: