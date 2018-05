Tänavu suurepärase hooaja teinud Mohamed Salah´d on juba võrreldud vutimaailma tippudega. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tõmbab aga tuure veidi maha.

"Mo on teinud hiilgava hooaja, kuid Cristiano Ronaldo on nõnda mänginud juba viimased 15 aastat," võrdles Klopp Salah´d Portugali ässaga. "Ta on löönud umbes 47 000 väravat, igatahes mingisuguse hullumeelse arvu."

Ta jätkas: "Miks me üldse peame võrdlema? Kui Pele mängis, siis ei võrreldud teda kellegi teisega. Nüüd on meil Messi ja Ronaldo, kes on jalgpalli juba aastaid domineerinud. Häid mängijaid on veel."

Klopp on kindel, et Messi ja Ronaldo on valitud põhjusega maailma parimateks. "Ballon d’Or´id on õiglaselt nende vahel ära jagatud. Kui nad karjääri lõpetavad, jääme me meid kindlasti igatsema," arutles ta.

Ronaldo ja Salah´ vastasseisu saab näha juba tuleval laupäeval, kui Meistrite liiga finaalis lähevad vastamisis Madridi Real ja Liverpool.