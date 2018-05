Roomas peetud kõrgetasemelise WTA-turniiri võitis Elina Svitolina (WTA 4.), kes alistas maailma esireketi Simona Halepi 6:0, 6:4.

Svitolinal kulus finaalis veidi üle tunni, et Halepiga sotid selgeks teha. Esimeses setis loovutas ukrainlanna vastasele vaid kaheksa punkti. Märkimisväärne on ka tõik, et maailma esireket ei saanud tänases matšis ainsatki murdepalli.

Hea märk on see ka Eesti tennisele, sest Svitolina alistas poolfinaalis Anett Kontaveidi.

Viimasel kolmel liivaväljakutega turniiril on Kontaveit saanud üheksa matšivõitu. Neist seitse on tulnud mängijate vastu, kes asusid temast edetabelis kõrgemal. Lisaks on eestlanna kõigil puhkudel alla jäänud hilisemale turniiri võitjale.

Järgmine turniiriks on Kontaveidile mainekas French Open, mis algab juba tuleval nädalal.