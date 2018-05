Peatreener Andrei Ojamets sõnas, et Kosovo naiskonna kohta pole õnnestunud mingit infot koguda. „Neist ei tea tõesti mitte midagi, oleme püüdnud infot koguda, aga ei ole õnnestunud. Ka mängijad ei tea sellest vastasest midagi. Kui Balkani riigid on üldiselt võrkpallis ja ka teistes pallimängudes hästi nii-öelda kaardil, siis Kosovo on ses osas erand ja midagi säravat neil ette näidata pole. Võttes eelnevat arvesse, siis hirmkõva vastasega ei tohiks tegu olla,“ kommenteeris Ojamets. „Meie naiskond on valmis, töötahe on suur ja kõik on tahtmist täis,“ lisas juhendaja.