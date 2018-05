Londoni Chelsea jalgpalliklubi triumfeeris eile küll Inglismaa karikasarjas, kuid meeskonna omanik Roman Abramovitš ei olnud Wembley'l oma alluvate võitu tähistamas.

Väljaande Financial Times sõnul ei uuendanud Suurbritannia võimud vene oligarhi viisat, mille tõttu ei pääsenud rahakas omanik riiki oma meeskonda toetama.

Ajalehe andmetel ei lükatud Abramovitši viisataotlust siiski tagasi, vaid asjaajamine on Venemaa ning läänemaailma pingete tõttu tavapärasest tunduvalt pikemaks veninud.



Abramovitš soetis Chelsea 2003. aastal ning tema (raha) käe all on meeskond tulnud neljal korral Inglismaa meistriks ning lisaks triumfeerinud ka Euroopa ning Meistrite liigas.