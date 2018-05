Lisaks Räimele on eestlastes veel Team Illuminate'i värvides sõitev Martin Laas, kes sai avaetapil 21. koha.

"Lühike aga valus pingutus Jaapanis - 2,7km proloog. Väga mõelda aega polnudki kui, et ainult jalgadele valu anda. Ausalt õeldes, siis tunne polnud väga kiita, sest pole veel ajavahega harjunud aga küll see probleem on ka teistel. Süda tuksus stardiplatvormil väga usinalt. Õnneks suutsin end kuidagimoodi optimeerida ning tasuks 4. koht.