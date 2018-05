Kõrtsi tuleb mees, tema järel jaanalind ja märg kass. Mees tellib, sööb ja joob, pärast tuleb oober arvega. Mees võtab taskust raha ja annab sellele pilku heitmata ooberile täpse summa. Teisel õhtul sama lugu: mees annab jälle raha lugemata täpse summa. Kolmas õhtu jällegi. Nüüd ei pea oober enam vastu ja hakkab pärima, et kuidas mees oskab alati taskust täpse summa võtta ja miks tal jaanalind ja kõuts sabas käivad. Mees ohkab ja jutustab, et leidis pööningult vana kannu, tegi lahti, sealt lendas välja d˛inn. Nagu kombeks on, täitis d˛inn kolm soovi. "Nojah, mida sa soovisid?"

"Esimene soov oli, et mul oleks taskus niipalju raha, kui hetkel tarvis on. Olgu see siis kõrtsiarve või siis raha Rolls-Roysi jaoks." "Vapustav!... Ja teine ja kolmas soov?" "Pikajalgne linnuke ja märg kiisuke, kes alati mu kõrval oleksid..." ohkab mees.