Tiidrek Nurme osales nädalavahetusel Inglismaal Euroopa karikavõistlustel, kus sai 10 000 meetri jooksus 20. koha.



Nurme ajaks märgiti 29.05,49, mis on ainult kuue sekundi võrra kehvem tema 2013. aastal joostud isiklikust rekordist (28.59,88).

"Annan endale aru, et elu peale edukat veebruari maratoni Alabamas on olnud äärmiselt keeruline. Pere juurdekasv, töö kirikus ning keerulised Eesti ilmad on jätnud kevadisesse treeningtsükklisse oma jälje. Võiks õelda, et mitmed treeningud on olnud eelkõige iseloomu treeningud, kui füüsilist arendavad," kirjutas Nurme oma blogis.

"Eriti hea meel on, et jõudu jäi kõvasti üle, mis näitab et suudan palju enamat. Kiirem aeg jäi väheste staadioni treeningute taha ning puudusid ka staadioni võistlused, mis andnuks hea ülevaate hetkeseisust. Distantsi esimese poole hoidsin grupi lõppu, sest tempo oli minu jaoks sobiv. Kahju on ära antud sekunditest vahemikul 6-8 km. Siis kaotasin praktiliselt kümme sekundit.