KORVPALL

Kalev on visanud väljakult 50protsendilise täpsusega, oluline on ka hoolikus - Kalev on teinud vaid 3 pallikaotust. Tartul on samad näitajad 41 ja 8. Kalevi resultatiivseim on Jõesaar 11 punktiga, Martin Dorbeki arvel on 9 silma. Tartule on Cizauskas ja Sokk toonud mõlemad 8 punkti.