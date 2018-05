Kaks meest istuvad suvel jõe kaldal ja vaatavad, kuidas imeilus tütarlaps veesuuskadel mööda sõidab. Üks ütleb: "Kujuta ette, et ta hakkab just praegu uppuma, me päästame ta ja mina suudlen teda."

Äkki hakkabki neiu vee alla vajuma. Mehed hüppavad vette, sukelduvad ja tirivad tütarlapse välja. Üks paneb silmad kinni ja suudleb teda: "Kuule, ta lõhnab kuidagi imelikult, ja üldse on siin miski korrast ära."

"Ma arvan sedasama. Tüdrukul, keda nägime, olid suusad all, aga sellel on hoopis uisud."